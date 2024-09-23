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شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو

نقلت شرطيات تركيات، اليوم الاثنين، مجرمًا قتل زميلة شابة لهنَّ، من مركز أمني نحو المحكمة، عبر لفه بكيس قمامة أسود، ووضعه في سيارة مخصصة للمسؤولين عن قطاع الحيوانات في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو وصور، القاتل يونس إمري غيتشتي، 19 عامًا، مكبلًا ومحني الرأس، تقوده شرطيتان، وقد غطى كيس أسود جسمه، قبل رميه في سيارة يستخدمها العاملون في مكتب البيئة والطبيعة وحماية الحيوان.

 

موجة غضب واسعة بسبب مقتل شرطية في تركيا

وبحسب «ارم»، تناقل مدونون أتراك كثر تلك المشاهد المهينة للشاب، وسط مطالب بتطبيق أشد العقوبات عليه بعدما أثار موجة غضب واسعة عندما قتل الشرطية شيدا يلماز، 27 عامًا، التي كانت تحاول مع زملائها توقيفه بتهمة سرقة دراجة نارية.

ووقعت الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة، مساء أمس الأحد في منطقة "عمرانية" في الجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول، وتسببت أيضًا بإصابة ضابط ووالدة القاتل التي تواجدت معه.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الجريمة، الشرطية تختبئ خلف برميل في الشارع، وتوجه مسدسها نحو اللص الذي سبقها بإطلاق النار وأرداها قتيلة.

وقال بيان لمديرية أمن إسطنبول، إن اللص لديه سجل جنائي يتضمن 26 جريمة مختلفة، وقد تمكن من الاستيلاء على مسدس أحد عناصر دورية شرطة كانت تحاول السيطرة عليه، وأطلق النار عليهم.

 

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