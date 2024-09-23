موسكو تبدي قلقها من الهيكل الأمني الجديد في أوروبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الهيكل الأمني الجديد في أوروبا سيكون مصدر قلق كبير لموسكو، مشيرًا إلى أنه من الضروري توفير ضمانات أمنية لروسيا.



وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "بطبيعة الحال، فإن الهيكل الأمني الجديد في أوروبا، سيكون مصدر قلق خاص بالنسبة لنا، من أجل ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة، ونظام مناسب للضمانات، وما إلى ذلك".



وأضاف بيسكوف، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إعادة النظر في العلاقات بين أوروبا وروسيا بسبب ضرورة التفكير في شكل جديد لتنظيم أوروبا: "من الواضح أنه نظرا لحقيقة أن البنية الأمنية في أوروبا تتغير بسرعة، فلابد من بناء بنية أمنية جديدة لأوروبا بالكامل. إن نظام العلاقات الدولية بأكمله يتغير. ولذلك، فإن هذا سيتطلب الكثير من الجهد في المستقبل".



وفي يوليو الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددًا على أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، في مؤتمر دولي للسلام في باريس، أن على أوروبا أن تأخذ في الاعتبار واقعها الجغرافي، الذي لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأن تعيد النظر في العلاقات مع روسيا في المستقبل، وكذلك السلام في القارة.