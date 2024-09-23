الإثنين 23 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

80 ألف محاولة اتصال إسرائيلية تطلب من اللبنانيين الإخلاء

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن  شركة أوجيرو للاتصالات أكدت أن لبنان تلقى نحو 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية تطلب من الناس الإخلاء.

نزوح المئات من جنوب لبنان 

و ذكرت وسائل إعلام لبنانية في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جنوب البلاد  يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق أخرى  باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

لبنان يوجه مستشفيات الجنوب والشرق بالتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي

وفي السياق ذاته طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات بجنوب وشرق البلاد وقف العمليات غير المستعجلة للتفرغ لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي على البلاد.

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