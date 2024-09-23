هجوم بالطائرات، باحث إسرائيلي يكشف خطة الاحتلال لاستهداف لبنان خلال ساعات

كشف الباحث الإسرائيلي أيدي كوهين عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف جنوب لبنان في الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الاحتلال سيشن عن هجمات قوية على قرى جنوب لبنان، مهددًا بشن مئات الغارات الجوية بطائرات أف 16 وأف 35، وذلك نقلًا عن أحد مصادره الاستخباراتية.

إيدي كوهين يكشف خطة الاحتلال على جنوب لبنان

وهدد إيدي كوهين قرى جنوب لبنان، مؤكدًا أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي عليها سيبدأ خلال الساعات المقبلة، وطالب اللبنانيين القاطنين هذه القرى بتركها.

وكتب إيدى كوهين رسالة تهديد لقرى جنوب لبنان فقال: "خاص من مصدر استخباراتي: خلال الساعات القادمة ستبدأ هجمات قوية على القرى اللبنانية التي يُخفي فيها حزب الله أسلحته."

وقال كوهين في تهديده "سيكون هناك أكثر من مئات الغارات الجوية تستخدم فيها طائرات f16 وf35."، مضيفًا "على جميع من يسكن جنب بيت مهجور أو يسكن في بناية يستعملها أفراد من حزب الله أو يسكنون فيها إن يترك مكانه فورا ويذهب لبيت أقاربه أو مكان آمن آخر."

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن، صباح اليوم الاثنين، عشرات الغارات الجوية على منطقة جنوب لبنان، وسط تأكيدات بأن تتواصل تلك الغارات في المستقبل القريب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات استطلاع الاحتلال الإسرائيلي والحربي تحلق في سماء جنوب لبنان، حيث قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في بيان لها: "إن العدو الإسرائيلي شن، عند السادسة والنصف صباحًا، غارات كثيفة على منطقة البقاع، وطال القصف منطقة شمسطار وبوداي والنبي شيت ومحيط بعلبك"

هجوم إسرائيل على جنوب لبنان، فيتو

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات عدة على محيط "منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي".

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على مناطق شرق صور، وغارة على مجرى نهر الليطاني، وسلسلة غارات على بلدات في قضاء مرجعيون (الطيبة، وحولا، وطلوسة، وكفركلا، وميس الجبل، والخيام وبني حيان).