التصعيد يتواصل، إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

ومن جانبها أفادت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت صواريخ في سماء مدينة صفد بعد القصف الأخير من جنوب لبنان.

صافرات الإنذار تدوي في الجولان

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أنه تم سماع دوي صفارات الإنذار في الجولان وصفد ومحيط الناصرة.

يأتي ذلك بعدما أكد حزب الله اللبناني بدء مرحلة جديدة من الحرب على إسرائيل، عقب قيام جيش الاحتلال باغتيال عدد كبير من قادة الحزب.