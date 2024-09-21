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إثيوبيا تشعل الحرب، الأمهرا تكشف لحظة إرسال آبي أحمد شحنات أسلحة لانفصاليين بالصومال (فيديو)

إثيوبيا ترسل أسلحة
إثيوبيا ترسل أسلحة غير قانونية للصومال، فيتو

بث موقع "أخبار الأمهرا"، التابع لـ قومية أمهرا الإثيوبية، مقطع فيديو، وصف بأنه خطير، تكشف فيه قيام الحكومة الإثيوبية بتوجيه شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة المنقولة، بشكل غير قانوني،  من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الانفصالية، ولاية أرض البنط شمال الصومال.

إثيوبيا ترسل شحنات أسلحة يزيد التوتر مع الصومال

ويكشف الفيديو، الذي بثته أخبار أمهرا، توجه شاحنتين محملتان بالأسلحة والذخيرة من إثيوبيا إلى بونتلاند الصومالية، كما ظهر أن الشاحنتين كانتا تسيران تحت حماية بعض قوات الجيش الإثيوبي، التابع لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد،  الأمر الذي زاد من حدة التوترات بين الصومال وإثيوبيا.   


وكتب موقع أمهرا الإخباري، عبر حسابها الرسمية بمنصة "أكس"، تعليقًا على مقطع الفيديو الخطير الذي بثته لشحنات الأسلحة الإثيوبية غير القانونية الموجه لمنطقة بونتلاند الصومالية "تصاعد التوتر في منطقة بوك الصومالية مع توجه شحنة كبيرة من الأسلحة إلى بونتلاند الصومالية"

الصومال تدين شحنة الأسلحة الإثيوبية للانفصاليين

جدير بالذكر أن الحكومة الصومالية إدانت بشدة نقل شحنة الأسلحة والذخيرة، التي وصفتها بـ "غير القانونية" الأخيرة من إثيوبيا إلى حكومة بونتلاند الإقليمية، ووصفت هذه الخطوة بأنها تهديد كبير للأمن القومي والسيادة الصومالية، حسبما ذكر موقع "الصومال الجديد".


كما كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، في بيان لها "أن سيارتين محملتين بالأسلحة، عبرتا الحدود الإثيوبية إلى بونتلاند دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، ما يشكل انتهاكا مباشرًا لسيادة الصومال."

وأوضحت وزارة الخارجية الصومالية أن "هذه الحادثة ليست معزولة. فقد تم الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة أدخلتها إثيوبيا عبر الحدود إلى مدن في ولاية جلمدغ بوسط الصومال، وعن طريق الجو إلى بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب غرب الصومال."

الصومال تحذر إثيوبيا بسبب شحنات الأسلحة

 ودعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى وقف فوري لهذه الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأسلحة، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين."

إسلحة إثيوبيا تزيد التوتر مع الصومال، فيتو

وحثت الحكومة الصومالية الحلفاء الدوليين والدول المجاورة على إدانة هذه الإجراءات، التي تقوم بها إثيوبيا، حيث أعربت الحكومة الصومالية عن قلقها العميق إزاء عدم التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
 

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