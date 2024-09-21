تطورات أزمة سد النهضة، مصر تؤكد موقفها: لا تنازل عن قطرة مياه وقادرون على الدفاع عن مصالحنا وأمننا المائي

أكدت الدولة المصرية خلال الساعات الأخيرة أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل، مشيرة إلى أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل وعدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر المائية.

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة وثبات الموقف المصري كالتالي:

قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، في تصريحات له اليوم السبت، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وردًا على سؤال قناة الشرق للأخبار بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة أجاب عبد العاطي: سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي

وأضاف: مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي،وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك.

القاهرة تؤكد تمسكها بحقوقها المائية في نهر النيل

وأكد الوزير تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل نافيا إمكانية التفريط أو التهاون فيها.

ووصف المياه بأنها قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصرمنوها أن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه وهو نهر النيل الخالد.

ولفت عبدالعاطي إلى أن النيل نهر دولي عابر للحدود وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي.

وأضاف أن مياه النيل ليست منحة من أي طرف وإنما منحة من الله عز وجل وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود.

ولفت إلى أن جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023 نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية مشيرا إلى إلى أن هذه المفاوضات التي استغرقت 13 عامًا دون الوصول إلى شيء وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».

ودعا إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي مشددا على أن الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية لا يمكن التنازل عنها وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب فضلًا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل.

السيسي: مصر تضع ملف مياه النيل في أولوياتها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مؤخرا خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك ڤالتر شتاينماير أن مصر تضع ملف مياه النيل في أولوياتها وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

-أكد رئيس السيسي أنه بحث مع نظيره الألماني ملف سد النهضة وأن مصر ليس لها وسيلة أخرى غير النيل مضيفا أن مصر تتفاوض منذ 10 سنوات حول التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد.

الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"

- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في الحدث الرئيسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادًا لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار .

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أنه ما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق ععد من الأولويات ومنها تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة الأمر الذي يتطلب تعاونًا دوليًا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أية دولة.

رفض أية إجراءات أحادية وأي ضرر يلحق بدولتي المصب مصر والسودان

- وكان وزير الخارجية بدر عبدالعاطي تطرق إلى ملف سد النهضة بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب انتهاء الملء الخامس للسد وبدء التشغيل التجاري لتوليد الطاقة الكهرومائية وشدد عبدالعاطي خلال لقاءه نظيره الروسي سيرجي لافروف مؤخرا على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

كما أكد رفض أية إجراءات أحادية وأي ضرر يلحق بدولتي المصب مصر والسودان

- قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنه ناقش خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو الأمن المائي المصري وأكد خلال المباحثات أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل.

- شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل مؤكدًا أنه لا تنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة بلاده المائية.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأن المعدلات الراهنة لا تكفي احتياجاتنا وأن هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن الدولي

- وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجاري أوضح خلاله أن انتهاء مسار المفاوضات بشأن سد النهضة والتي ظلت نحو 13 عامًا دون التوصل لاتفاق، جاء بسبب ما وصفه بغياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وقال إن أديس أبابا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي مضيفًا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول استمرار الملء والتشييد بالسد غير مقبولة من الجانب المصري.

شكوى مصرية لمجلس الأمن من تعبنت أثيوبيا

ويذكر أن المفاوضات تجمدت بين مصر وإثيوبيا والسودان وقدمت مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجارى حيث أكدت مصر إن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع وأعلنت مصر مرارا رفضها القاطع لما سمته خارجيتها بالسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 .

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