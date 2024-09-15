وزير خارجية الصومال يكشف علاقة إثيوبيا بمنع طائرة مصرية من الهبوط في مقديشو

قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، إن مصر تلعب دورًا داعمًا للصومال عبر التاريخ منذ حرب أوغادين عام 1977، كذلك فإنه في عام 1964 دافعت مصر عن الصومال، كما أن كمال الدين صالح كان دبلوماسيًا مصريًا في الصومال، واستشهد في الصومال سنة ١٩٥٧ في إطار تحرير الصومال.

واتهم وزير الخارجية الصومالي الإدارة السابقة برئاسة الرئيس فرماجو بمنع طائرة مصرية تحمل إمدادات طبية ضرورية من الهبوط في مقديشو، وتم اتخاذ هذا القرار تحت ضغط من إثيوبيا بإبعاد الطائرة، وانتقد الوزير هذه الخطوة واصفًا إياها بالقاسية وغير الضرورية.

وكشف الوزير أن الصومال يتلقى الآن مساعدات من مصر، كما أكد أن الصومال يحتفظ بحق الدخول في أي اتفاقيات مع دول أخرى، مؤكدًا على سيادة البلاد في اتخاذ قراراتها المستقلة.

وثمن وزير خارجية الصومال العلاقات المصرية الصومالية واصفا اياها بأنها علاقات تاريخيّة استراتيجية راسخة وتشهد حاليا تقاربا كبيرا، بدعم من الإرادة السياسية القوية وحرص القيادتين السياسيتين على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين فى شتى المجالات.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصومالية تمتد عبر التاريخ منذ عهد الملكة حتشبسوت، وهي علاقات تاريخية عريقة.

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