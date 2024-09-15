الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية الصومال يكشف علاقة إثيوبيا بمنع طائرة مصرية من الهبوط في مقديشو

وزير الخارجية الصومالي،
وزير الخارجية الصومالي، فيتو

قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، إن  مصر تلعب دورًا داعمًا للصومال عبر التاريخ منذ حرب أوغادين عام 1977، كذلك فإنه في عام 1964 دافعت مصر عن الصومال، كما أن كمال الدين صالح كان دبلوماسيًا مصريًا في الصومال، واستشهد في الصومال سنة ١٩٥٧ في إطار تحرير الصومال.

واتهم وزير الخارجية الصومالي الإدارة السابقة برئاسة الرئيس فرماجو بمنع طائرة مصرية تحمل إمدادات طبية ضرورية من الهبوط في مقديشو، وتم اتخاذ هذا القرار تحت ضغط من إثيوبيا بإبعاد الطائرة، وانتقد الوزير هذه الخطوة واصفًا إياها بالقاسية وغير الضرورية.

وكشف الوزير أن الصومال يتلقى الآن مساعدات من مصر، كما أكد أن الصومال يحتفظ بحق الدخول في أي اتفاقيات مع دول أخرى، مؤكدًا على سيادة البلاد في اتخاذ قراراتها المستقلة.

وثمن وزير خارجية الصومال العلاقات المصرية الصومالية واصفا اياها بأنها علاقات تاريخيّة استراتيجية راسخة وتشهد حاليا تقاربا كبيرا، بدعم من الإرادة السياسية القوية وحرص القيادتين السياسيتين على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين فى شتى المجالات.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصومالية تمتد عبر التاريخ  منذ عهد الملكة حتشبسوت، وهي علاقات تاريخية عريقة.

 

لبحث التطورات في غزة، وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من السكرتير العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

الصومال اثيوبيا مصر والصومال

مواد متعلقة

شهادتي، أبو الغيط يطلق مذكراته عن فترة توليه وزارة الخارجية المصرية

عبد العاطي يناقش مع وزيري التنمية المحلية والإسكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

عبد العاطي يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

البطولة النسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

حالتا وفاة بسبب الأمطار في ليبيا وتعليمات للبقاء بالمنازل (فيديو)

زي النهاردة، أحمد بن بلة رئيسا للجزائر وهذه أسباب سقوطه واعتقاله 15 عاما

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أخبار مصر: تشييع 3 ضحايا في حادث قطاري الزقازيق، الأهلي يواجه جورماهيا للحفاظ على لقبه بدوري أبطال إفريقيا.. واشنطن بوست تتهم ترامب بنشر الأكاذيب.. وهذه تفاصيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الشهر المقبل

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

ads

منوعات

المزيد

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأحد في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

عمات الرسول هل أسلمن؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية