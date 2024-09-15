ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

كشفت مصادر صومالية، اليوم، عن احتمالية تأجيل الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الصومال وإثيوبيا.

تأجيل الجولة الثالثة من المحادثات بين إثيوبيا والصومال

وقالت المصادر فى تصريحات نقلت وسائل إعلام محلية، أن الجولة الثالثة من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا تتعثر، وسط ترجيحات بعدم إمكانية عقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين البلدين والمقرر لها سلفا 17 سبتمبر الجاري في العاصمة التركية "أنقرة".

ويتزامن الكشف عن تأجيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا،ـ في ظل استمرار الجمود بين البلدين بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها إدارة إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا مطلع بداية العام الجاري.

تأجيل المحادثات مع الصومال ضربة لنظام آبى أحمد المتصدع بالخلافات

ويعد تأجيل المباحثات مع الجارة الصومال، بمثابة ضربة سياسية فى العمق الإثيوبي لنظام رئيس الوزراء آبى أحمد على، الذي تعانى بلاده من ويلات الصراعات الأمنية والنزاعات الانفصالية، وتعد محادثات السلام فرصة لـ أديس أبابا، تجنبا لاندلاع حرب محتملة مع الصومال الذي ترفض التدخلات الإثيوبية فى شؤونها الداخلية وهددت بحشد طاقاتها العسكرية لمواجهة أي تهديد لسلامة أراضيها

يشار إلى أن تركيا كانت استضافت الجولتين الأولى والثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا، في وقت سابق من هذا العام، ولكن مع استمرار الخلافات بين الأطراف، بدأت الآمال في تحقيق تقدم في الجولة الثالثة تتضاءل.

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