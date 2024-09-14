السبت 14 سبتمبر 2024
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سياسة

هل تشعل إثيوبيا منطقة القرن الأفريقى بالتواجد فى المطارات الصومالية، السفيرة منى عمر تجيب

السفيرة منى عمر،
السفيرة منى عمر، فيتو

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشأن الأفريقى: إن تصاعد حدة الأزمة السياسية والعسكرية بين إثيوبيا و الصومال بعد قيام القوات الإثيوبية بالسيطرة على عدد من المطارات، يشعل الصراع بمنطقة القرن الأفريقي.

وأضافت عمر: إن هذه الخطوة تأتى فى ظل الخلاف القائم بين البلدين واشتعاله فى منطقة القرن الأفريقى منذ توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو ما يمثل انتهاكا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، وبالتالى فالأمر لم يعد قاصرا على إثيوبيا والصومال، وإنما تخطاهما لمناطق أخرى نظرا لدور إثيوبيا فى حالة الانقسام بين حكومة الصومال وإقليم أرض الصومال.


إقدام اثيوبيا على التواجد فى المطارات والموانى الصومالية مرفوض

وأكدت السفيرة منى عمر فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحكومة الإثيوبية تصعد من الأزمة مع الصومال من خلال الإقدام على التواجد فى المطارات والموانى الصومالية، وهذا أمر مرفوض من جانب المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأفريقى، خاصة أن هذه الأزمة ليس لها علاقة بأزمة سد النهضة مع مصر والسودان، لكن لها علاقة بالتنافس الذى تشعر به إثيوبيا تجاه مصر ودعم مصر للصومال، وزاد هذا الأمر بعد الاتفاقية الدفاعية بين مصر وتركيا.

النظام الإثيوبى يشعل الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى

وتابعت أن مصر قدمت مذكرة لمجلس الأمن بسبب المماطلة الإثيوبية والتصرف بشكل أحادى وردت إثيوبيا بإخطار الاتحاد الأفريقى بـاتفاقية عنتيبى، وبالتالى فالنظام الإثيوبى يشعل الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى.

استيلاء القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية بمحافظة غدو 

وكشفت وسائل إعلام صومالية الأربعاء الماضي، عن استيلاء القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية بمحافظة غدو بولاية جوبالاند جنوب البلاد، بما في ذلك لوق ودولو وبارديري.

الجيش الإثيوبي يسيطر على مطارات في الصومال

ووفق وكالة "الصومال الجديد"، جاء تحرك الجيش الإثيوبي للاستيلاء على المطارات الصومالية، بهدف إيقاف النقل الجوي المحتمل لقوات عسكرية خارجية إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تحل محل القوات الإثيوبية التي تدير عدة قواعد في ولايات جنوب الغرب وجوبالاند وهرشبيلي.

كما تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات بين حكومتي مقديشو وأديس أبابا، والتي نشأت بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي للوصول إلى البحر الأحمر.

وحسب صحيفة "الجارديان الصومالية"، فإن هذه المطارات تعد النقاط الوحيدة للوصول إلى المدن في إقليم غدو، حيث تسيطر حركة الشباب الجهادية على الطرق الرئيسية.

 

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