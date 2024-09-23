3 شهداء، مروحيات الاحتلال تقصف مدرسة تأوي نازحين بمخيم النصيرات

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 3 أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

🔴 جنود جيش الاحتلال يطلقون قنابل الغاز صوب الشبان على مدخل مخيم قلنديا شمال #القدس المحتلة pic.twitter.com/2Rv1XYjrcQ — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 22, 2024

وأن جنود جيش الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز صوب الشبان على مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

استهداف آلية الاحتلال

وكانت المقاومة الفلسطينية قد استهدفت آلية للاحتلال بعبوة ناسفة بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية، وتم تفجيرها، حسبما أكدت فضائية “الجزيرة”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابق.

ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف آلية الاحتلال بمخيم بلاطة في نابلس بـ الضفة الغربية.

وزير الخارجية يحذر من دخول المنطقة حرب إقليمية شاملة

وكان وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، قد حذر أمس من أن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقال وزير الخارجية، في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إن "هناك قلقًا بالغًا من حدوث ما حذرت منه مصر، من إمكانية حدوث تصعيد شامل في المنطقة يقود إلى حرب إقليمية شاملة".

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى أن التصعيد الأخير يؤثر سلبًا في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

نائب أمين عام حزب الله يؤكد دخول مرحلة الحساب المفتوح

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في وقت سابق، خلال تشييع جثمان القيادي الكبير بالجماعة إبراهيم عقيل الذي استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية، لن نحدد كيفية الرد على العدوان، ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العمليات ستستمر حتى يصبح من الآمِن عودة من تم إجلاؤهم في الشمال، وهو ما يمهِّد الطريق لصراع طويل الأمد.



أيضا قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش مستعد جيدًا للمراحل التالية من القتال التي من المقرر، أن تكون في الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يذكر ما الذي قد يستتبعه ذلك.