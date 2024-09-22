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خارج الحدود

وزير الخارجية يلقي كلمة مصر في "قمة المستقبل" بالجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج  اليوم كلمة مصر في "قمة المستقبل"، والتي تُعقد على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية في كلمته ترحيب مصر بعقد القمة لتعزيز العمل الدولي مُتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الجسام التي تُلقي بظلالها على الدول النامية وتؤثر سلبًا في مساعيها نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تقدير مصر لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة بطرح "قمة المستقبل" ضمن تقريره التاريخي "أجندتنا المشتركة" من أجل تطوير الحوكمة الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية والازدهار. وأضاف الدكتور عبد العاطي بأن مصر قامت بطرح رؤية شاملة عن الحوكمة العالمية، إذ استضافت منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في يوليو الماضي، والذي تناول عددًا من الموضوعات أبرزها الحوكمة العالمية، وأجندة الوقاية العالمية والسلام المستدام، والترابط بين السلام والأمن والتنمية، ومستقبل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.

وعكست كلمة الدكتور بدر عبد العاطي اهتمام مصر البالغ بزيادة تمويل التنمية وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتوفير سبل التنفيذ ونقل التكنولوجيا والدفع بالتعاون الرقمي، بالإضافة إلى دعم جهود الدول الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتغيُر المناخ.

تطرق الوزير في كلمته أيضًا إلى تصاعد حالة التوتر الدولي الراهن، وضرورة إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها وقابلة للتحقق. وجدد التزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الدول لتحقيق مستقبل أفضل، يعكس قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق الرخاء لشعوب العالم.
 

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كلمة مصر ​ الأمم المتحدة مصر وغزة غزة فلسطين

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