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خارج الحدود

إعلام عبري: الشاباك ينفي تقارير عن مقتل السنوار

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

غزة الآن، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" نفي تقارير مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار ويعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.

جاء ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقوم بفحص احتمالية أن يكون السنوار قد قتل في قصف شنه الجيش على قطاع غزة.

وقالت القناة 14 إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".

وتعتبر إسرائيل يحيى السنوار العقل المدبر لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وهو على رأس قائمة المستهدفين.

وبعد إعلان "حماس" أن السنوار هو من سيتولى رئاسة مكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية، رأى بعض المحللين الإسرائيليين أن الحركة "اختارت أخطر شخص لقيادتها".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه وفي الأشهر الماضية تمكن السنوار من التسلل عبر الأنفاق قبل وقت قصير جدا من وصول مقاتلات الفرقة 98 إلى مخبئه.

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