طريقة عمل العيش الفينو، في البيت من الخطوات الموفرة في الميزانية، خاصة مع دخول المدارس، وذلك لأن العيش الفينو من أساسيات سندوتشات المدرسة اليومية، مما يجعله بندا من بنود مصروف البيت.



ونستعرض طريقة عمل العيش الفينو في البيت، حتى لا تحتاجي لشرائه، وتوفري في الميزانية، فيمكنك عمل كميات أكبر، وبتكلفة أقل من التي تشتريها من الفرن.



مقادير عمل العيش الفينو

كيلو دقيق

٢ كوب ماء دافئ

٨ ملعقة كبيرة زيت

٢ ملعقة كبيرة خميرة

٢ ملعقة كبيرة سكر

٢ ملعقة كبيرة حليب بودر

٢ ملعقة كبيرة خل

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

الفينو البيتي

طريقة عمل العيش الفينو في البيت

اخلطي كلا من الخميرة والسكر، والحليب البودرة، وعدة ملاعق من الدقيق، مع بعض، مع تقليبهم جيدا، ثم اتركيهم قليلا، حتى تعمل الخميرة.

بعد أن تتأكدي من عمل الخميرة بنجاح – وذلك من خلال ظهور الفقاقيع، وتضاعف كميتها – يمكنك الآن إضافة الماء المختمر إلى بقية المكونات، مع العجن المستمر، حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

سر نجاح طريقة عمل العيش الفينو في البيت، هو العجن لأطول مدة ممكنة، والتي لا تقل عن 15 دقيقة.

اتركي العجين ليرتاح قليلا، حوالي ربع إلى نصف ساعة، ثم فرغي منه الهواء تماما، ثم ابدأي في تشكيله.

يقطع العجين إلى قطع صغيرة، يصل حجم القطعة إلى جوالي 60 جرام، ثم افردي كل قطعة بالنشابة جيدا، حتى تصبح كالفطيرة أو البيتزا مستديرة.

لفي العجينة في شكل رول، ثم اغلقي الحواف جيدا، وضعيها في صاج مدهون القليل من الزيت.

وكلما انتهيتي من صاج، غطيه واتركيه ليتخمر حوالي نصف ساعة.

ادخلي الصاج على فرن ساخن بأعلى درجة حرارة.

لا يستغرق العيش لفينو في الفرن أكثر من 10 دقائق، ولكن عليكي متابعته، حتى يحمر الوجه قليلا.

فور خروج الصاج من الفرن، رشي العيش الفينو بالماء، ثم غطيه بقطعة قماش او فوطة نظيفة وجافة، وهذه الخطوة تضمن لكي طريان الفينو.

طريقة عمل عيش التورتيلا، في البيت

خبز التورتيلا

طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت، من الوصفات التي ستوفر في الميزانية بشكل كبير، لأنه يباع بأسعار مرتفعة، فالرغيف الواحد يصل سعره إلى 10 جنيهات وأكثر، في حين أن عمله في البيت لن يكلف الكثير، فيمكنك عمل كمية كبيرة من عيش التورتيلا، وتخزينه في الفريزر، بمبلغ أقل بكثير من شراءه جاهز.



ويقدم الشيف محمد شحاتة، طريقة عمل عيش التورتيلا، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

المقادير

2 ونص كوب دقيق

معلقة كبيرة خميرة

معلقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة الملح

1 كوب ماء نأخذ منه الكمية المناسبة بالتدريج للعجن

3/4 كوب سمنة سايحة او زبدة سايحة أو زيت



الطريقة

نذيب الخميرة فى ربع كوب ماء مع معلقة السكر ونتركها عشر دقائق حتى تختمر فى الكوب

نقلب الدقيق مع السمنة جيدا ونضيف عليهم باقى المكونات كلها ونضيف الماء المذوب فيه الخميره وتعجن عشر دقائق، أو حتى تصير عجينة متماسكة طرية وبتمط فى ايدينا من غير ما تتشقق

نغطيها بقطعة قماش ونتركها ترتاح حوالى ساعة.

ثم بعد ذلك نكورها كور صغيرة نفردها بالمردنة (النشابة) ونسويها على النار فى طاسة تيفال

تنزل على نار عالية لمدة دقيقة ثم نقلل المار لمتوسطة ونقلبها بعد ٣ دقايق على الوجه الاخر.

يمكنك إستخدام خبز التورتيلا مع الشاورما أو تعملوا فيه حشوات كريب أو كاساديا او تاكو مكسيكي.

طريقة عمل العيش السوري



العيش السوري

ويمكنك أيضًا عمل العيش السوري في البيت، فتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العيش السوري في البيت بطريقة سهلة ومضمونة، لتصنعي لأبنائك ألذ السندوتشات في البيت، للتوفير في الميزانية، وللحفاظ على صحة أبنائك.



مكونات عمل العيش السوري:



خميرة - ملعقتان صغيرتان

سكر - ملعقة كبيرة

ماء دافئ - كوب وربع

دقيق - 3 أكواب ونصف

ملح - نصف ملعقة صغيرة

زيت للقلي - بحسب الحاجة

1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالى 10 دقائق، حتى تتفاعل الخميرة.

3- أنخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، احدثي فجوة في الوسط ثم اضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.

4- أخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.

5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.

6- إدهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.

7- قسمّي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.

8- حمّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.

9- إقلبي العجينة الى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك..



