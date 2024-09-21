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وكيل ميكالي في اتحاد الكرة غدا لتوقيع عقود تدريب منتخب 2005

روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن كايو زيلر وكيل أعمال روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، سيحضر إلى مقر الاتحاد غدا الأحد من أجل توقيع عقود تولى الخواجة البرازيلي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

وكيل ميكالي يوقع العقود نيابة عنه

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن ميكالي لن يكون متواجدا غدا، وأن وكيله كايو زيلر مفوض من قبل ميكالي لتوقيع العقود مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار لمدير التنفيذي للاتحاد.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

موعد وصول ميكالي

ومن المقرر، أن يصل ميكالي إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل تسلم مهام عمله الجديد كمدير فني لمنتخب مواليد 2005، حتي يبدأ إعداد الفريق للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة إلى جانب إعداد الفريق لـأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف المصدر أن الساعات الماضية شهدت وصول موافقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي علي تعيين ميكالي مديرا فنيا لمنتخب ٢٠٠٥. 

تفاصيل عقد ميكالي لتدريب منتخب ٢٠٠٥

وكانت فيتو انفردت بتفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع البرازيلي  روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، على قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 بعقد ممتد لمدة 4 سنوات من 2024 حتى 2028.

ومن المقرر أن يتقاضى ميكالي راتبا شهريا قيمته 85 ألف دولار مع منتخب الشباب بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة على أن يضم الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالي 3 مصريين وباقي الطاقم برازيلي.

ويتواجد عادل مصطفى مدربا في الجهاز المعاون وصلاح عاشور أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى إداري بجانب باقي الطاقم البرزيلي لقيادة منتخب الشباب 2005.

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