اتحاد الكرة يكشف عن المتحدثين في مؤتمر تطوير كرة القدم المصرية

اتحاد الكرة، كشف المركز الإعلامي لـاتحاد الكرة المصري عن هوية المتحدثين في مؤتمر الإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وإنطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات

ويقام المؤتمر غدا الاثنين الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس في تمام الساعة الواحدة ظهرا

بعض المتحدثين في مؤتمر تطوير الكرة المصرية غدآ

ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر بعض المسئولين في منظومة كرة القدم المصرية واتحاد الكرة المصري إلى جانب مسؤول من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على النحو التالي:

-ممثل فيفا المسئول عن نظام الtds

-جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

-الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

-الكابتن محمد وهبة المدير الفني السابق لمنتخب مواليد 2006