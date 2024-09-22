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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل إنتر وميلان 1-1 في الشوط الأول (صور)

إنتر ميلان
إنتر ميلان

تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره إي سي ميلان بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح إي سي ميلان التسجيل عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 10، فيما تعادل لـ إنتر اللاعب  دي ماركو في الدقيقة 27.

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تشكيل إنتر ميلان 

في حراسة المرمى: سومر.

في خط الدفاع: باستوني – بافارد – أتشيربي.

في خط الوسط: دي ماركو – تشالهانوجلو – باريلا – ميختاريان – دومفريس.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – تورام.

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تشكيل إي سي ميلان 

في حراسة المرمى: ماينان.

في خط الدفاع: إيمرسون – جابيا – توموري – ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: بوليسيتش – ريندرز – فوفانا.

في خط الهجوم: ألفارو موراتا – تامي أبراهام – لياو.

تاريخ مواجهات إنتر وميلان

ويتفوق الإنتر على ميلان في عدد مرات الفوز، خلال 239 مواجهة بين الفريقين بجميع المسابقات، بعدما  فاز صاحب الأرض في مباراة اليوم بـ 91 مباراة، مقابل الخسارة 79، بينما كان التعادل  في 69  مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان


تنقل مباراة إنتر وميلان على شاشة قناة: AD SPORTS Premium 1


ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين على مستوى العالم، فإن إنتر ميلان قيمته التسويقية تبلغ 672.30 مليون يورو، أما ميلان قيمته تبلغ 601 مليون يورو.

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ديربي الغضب بين الإنتر وميلان
 

ويعد ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، واحدًا من أقوى الديربيات حول العالم، كما يطلق عليه "ديربي ديلا مادونينا" في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يحمل هذا الديربي تاريخًا طويلًا من المنافسة، ويعود إلى أكثر من مئة عام منذ أن انفصل مجموعة من لاعبي ميلان لتشكيل فريق إنتر.

 

وينتظر سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنترميلان، تحقيق رقم قياسي أمام غريمه ميلان في ديربي الغضب، المقرر له يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

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وبحسب "فوتبول إيطاليا"، لم يتمكن أي من النيراتزوري أو الروسونيري في الفوز في 7 ديربيات متتالية من قبل.

ونجح إنتر ميلان في الفوز بالديربي في آخر 6 مواجهات على التوالي، ومن بينهم 4 انتصارات في موسم (2022- 2023).

ونجح الإنتر في الفوز بنتيجة (5-1) في الدور الأول من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-1) وهو الانتصار الذي أمن لقب الدوري للنيراتزوري حسابيًا.

 

وفي موسم (2022- 2023) فاز الإنتر في مباراتي دوري الأبطال في نصف نهائي النهائي، بالفوز ذهابًا (2-0) وإيابًا (1-0).

كما حقق الإنتر الفوز في الدوري الإيطالي (1-0) في فبراير 2023، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة في السوبر الإيطالي.

 

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