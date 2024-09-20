رقم قياسي ينتظر إنزاجي في مباراة ديربي الغضب بين إنتر وميلان
ينتظر سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنترميلان، تحقيق رقم قياسي أمام غريمه ميلان في ديربي الغضب، المقرر له يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وبحسب "فوتبول إيطاليا"، لم يتمكن أي من النيراتزوري أو الروسونيري في الفوز في 7 ديربيات متتالية من قبل.
ونجح إنتر ميلان في الفوز بالديربي في آخر 6 مواجهات على التوالي، ومن بينهم 4 انتصارات في موسم (2022- 2023).
ونجح الإنتر في الفوز بنتيجة (5-1) في الدور الأول من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-1) وهو الانتصار الذي أمن لقب الدوري للنيراتزوري حسابيًا.
وفي موسم (2022- 2023) فاز الإنتر في مباراتي دوري الأبطال في نصف نهائي النهائي، بالفوز ذهابًا (2-0) وإيابًا (1-0).
كما حقق الإنتر الفوز في الدوري الإيطالي (1-0) في فبراير 2023، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة في السوبر الإيطالي.
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