الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم قياسي ينتظر إنزاجي في مباراة ديربي الغضب بين إنتر وميلان

إنزاجي، فيتو
إنزاجي، فيتو

ينتظر سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنترميلان، تحقيق رقم قياسي أمام غريمه ميلان في ديربي الغضب، المقرر له يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وبحسب "فوتبول إيطاليا"، لم يتمكن أي من النيراتزوري أو الروسونيري في الفوز في 7 ديربيات متتالية من قبل.

ونجح إنتر ميلان في الفوز بالديربي في آخر 6 مواجهات على التوالي، ومن بينهم 4 انتصارات في موسم (2022- 2023).

ونجح الإنتر في الفوز بنتيجة (5-1) في الدور الأول من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-1) وهو الانتصار الذي أمن لقب الدوري للنيراتزوري حسابيًا.

وفي موسم (2022- 2023) فاز الإنتر في مباراتي دوري الأبطال في نصف نهائي النهائي، بالفوز ذهابًا (2-0) وإيابًا (1-0).

كما حقق الإنتر الفوز في الدوري الإيطالي (1-0) في فبراير 2023، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة في السوبر الإيطالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيموني انزاجي إنتر ميلان ميلان إنتر الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

3 أسماء على الطاولة، ميلان يجهز خليفة فونسيكا حال رحيله

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في الجولة الأولى

مدافع إنتر ميلان: المان سيتي ليس هالاند فقط

إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام مونزا بالدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

نصائح الهلال الأحمر للطلاب أثناء العام الدراسي الجديد (انفوجراف)

مفاجأة عن البيجر، السفير الإيراني في لبنان يدلي بتصريحات جديدة حول ليلة التفجيرات

النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء علي طفل جارتهما بأكتوبر

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

ads

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

أسعار العدس في الأسواق مساء اليوم الجمعة 20-9-2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية