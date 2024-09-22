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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 2-1 في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة

تقدم فريق برشلونة على نظيره فياريال بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة أمام فياريال في الدقيقة 20 و35، فيما سجل هدف فياريال ايوزي بيريز في الدقيقة 38.

تشكيل برشلونة أمام فياريال

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال كالتالي:"

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، دومينيجز، جيرارد مارتن.

في خط الوسط: بيدري، بابلو توري، إريك جارسيا.

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال.

فيما يجلس على دكة البدلاء: كوبارسي، أليخاندرو بالدي، أنسو فاتي، إجناسيو، كاسادو، فيكتور، أندير، فورت، كوينكا، فرنانديز وكاسينو.

غيابات برشلونة أمام فياريال 

وشهدت قائمة برشلونة غياب كل من: جافي - فرينكي دي يونج - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز - داني أولمو للإصابة، بالإضافة إلى فيران توريس للإيقاف.
 

وتضم القائمة تير شتيجن، كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، إينياكي بينيا، بابلو توري، مارك كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، كوندي، إريك جارسيا، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، دومينجيز، كوينكا، جويليرمو، فيرنانديز.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال 


تذاع مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

ويدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة ومتصدر ترتيب الليجا مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة الأولى في الموسم، يوم الخميس الماضي ضد موناكو في ملعب لويس الثاني في دوري أبطال أوروبا.
 

وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ15 نقطة.

ويحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة، حيث لم يخسر حتى الآن في الدوري الإسباني.

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