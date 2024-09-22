محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية لضبط الشارع وإزالة الإشغالات (صور)
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود الوحدات المحلية التي تهدف إلى القضاء على إشغالات الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتي تتزامن مع انطلاق العام الدراسي.
تنفيذ حملة مكبرة بحي ثالث
حيث نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع شرطة المرافق وقوة من قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، حملة مكبرة لمراجعة الإشغالات والمرافق بنطاق الحي.
المستهدف من الحملة
واستهدفت الحملة مناطق بمحيط مستشفى الجامعة، منطقة خلف المسرح الروماني، طريق صبري مبدى، والطريق التجاري.
نتائج الحملة المكبرة
وأشار محمد صابر رئيس حي ثالث، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات لعدد ٢٠ بائعًا متجولًا، والتحفظ على ٢٠ علمًا، ١٠ موازين، ٨٠ كرسيًا، ١٠ طاولات، و٢٠ شيشة.
كما تم تحرير ٢٠ محضرًا، شملت ١٠ محاضر للإشغالات، ٢ لكافيتريات، و٨ لباعة جائلين.
بالإضافة إلى مراجعة تراخيص وتصاريح الإشغال، والتندات لـ ١٠ محال تجارية أخرى؛ للتأكد من التزامها بالقوانين.
تشديدات للقضاء على إشغالات الشوارع
وكان قد شدد اللواء أكرم محمد جلال على ضرورة ضبط الشارع الإسماعيلي ومنع المخالفات وإزالة الإشغالات التي تعيق حرم الطريق، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين في مراكز المحافظة، ومنع أصحاب المحال من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتي هي حق أصيل لهم.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين وكبار السن وذوي الهمم في رصيف آمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.