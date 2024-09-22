الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

2250 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبيه يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية قدمت خدمات تنظيم الأسرة لحوالى ألفان و250 مستفيدة خلال الأسبوع الأول منها بمدن الإسماعيلية، فايد والقنطرة غرب. 

انتظام الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية في الإسماعيلية (فيديو وصور) 

محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق الرئيسية (صور)

اهتمام وزارة الصحة بتنفيذ الأسرة 

 ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، والتى يتم تنفيذها على مرحلتين.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

غدا انطلاق الحملة التنشيطية بأبو صوير 

 وستنطلق غدا أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بمرحلتها الثانية بإدارات أبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالاضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

إقبال كثيف من السيدات 

 وقالت الدكتورة إيمان الحماقى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، إن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال مرحلتها الأولى. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وتم خلالها حصول 1869 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، و203 كشف نسا و88 متابعة حمل و185 سونار ومتابعة وسيلة، بإجمالي حوالى 2250 سيدة، إضافة إلى تقديم المشورة والتوعية، مشيرًة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان مشوار لألف الذهبية صحة الاسماعيلية تنظيم الاسرة صحة المرأة

مواد متعلقة

انتظام الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية في الإسماعيلية (فيديو وصور) 

المكتبة المتنقلة تقدم خدماتها الثقافية لأطفال قرى الإسماعيلية (فيديو وصور)

صحة الإسماعيلية تختتم برنامج التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة (صور)

وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة الجزيرة الخضراء (صور)

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نتنياهو يؤجل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا السبب

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

ads

منوعات

المزيد

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية