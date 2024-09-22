2250 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية في الإسماعيلية (صور)
قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبيه يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية قدمت خدمات تنظيم الأسرة لحوالى ألفان و250 مستفيدة خلال الأسبوع الأول منها بمدن الإسماعيلية، فايد والقنطرة غرب.
اهتمام وزارة الصحة بتنفيذ الأسرة
ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، والتى يتم تنفيذها على مرحلتين.
غدا انطلاق الحملة التنشيطية بأبو صوير
وستنطلق غدا أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بمرحلتها الثانية بإدارات أبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالاضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.
إقبال كثيف من السيدات
وقالت الدكتورة إيمان الحماقى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، إن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال مرحلتها الأولى.
وتم خلالها حصول 1869 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، و203 كشف نسا و88 متابعة حمل و185 سونار ومتابعة وسيلة، بإجمالي حوالى 2250 سيدة، إضافة إلى تقديم المشورة والتوعية، مشيرًة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.
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