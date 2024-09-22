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محافظات

محافظ الإسماعيلية: مد مهلة التعاقد بسوق الجمعة نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن الهدف الذي يسعى إليه الجهاز التنفيذي للمحافظة، من خلال إدارة ملف سوق الجمعة، هو إقامة سوق حضاري منظم يليق بالمواطن الإسماعيلي، ويوفر الراحة للبائعين، ولا يهدف لإلحاق الضرر بأحد؛ فالهدف الأساسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المجتمع الإسماعيلي.  

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مد مهلة التعاقد 

ومد محافظ الإسماعيلية، مهلة التعاقد على المحال والفروشات لمدة 9  سنوات، حتى نهاية الأسبوع الجاري، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين لتحرير العقود. 

 

تسهيل إجراءات التعاقد 

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتسهيل إجراءات التعاقد مع المواطنين الراغبين في تحرير عقود داخل السوق المطور، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين، وبحث إيجاد آليات لإدارة السوق من خلال مجلس أمناء بمشاركة التجار بالسوق.
 

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بلجنة متابعة سوق الجمعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف سوق الجمعة، وموقف التعاقد على المحال والفروشات بالسوق المطور. 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، المهندسة فاطمة عبد القادر مدير تطوير العشوائيات. 

 

مناقشة الموقف التنفيذي للسوق 

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف سوق الجمعة، وموقف التعاقد على المحال والفروشات بسوق الجمعة المطور، بجانب مناقشة أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات بالمنطقة.  

ومن جانبها أكدت سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أنه تم تحرير عقود لـما يقرب من  100 محل وفرش داخل سوق الجمعة المطور. 

وفي ختام الاجتماع، وتشجيعًا للمواطنين الجادين في التعاقد، قرر اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تسليم العقود لعدد من المواطنين وتكريمهم.
 

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