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رئيس جامعة القناة يستقبل لجنة القطاع الخماسية لكليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اليوم الأحد، لجنة القطاع الخماسية لكليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أميرة التهامى رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والوفد المرافق لها.  

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أعضاء الوفد الزائر 

وضم الوفد عضوية كلا من الدكتور خالد السيد حامد عياد الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة  وعميد جامعة العلاج الطبيعي جامعة دراية، والدكتور عدلى علي حيدر صبور الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عميد العلاج الطبيعي جامعة بدر، إلى جانب عضو من الكلية الفنية العسكرية، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية ؛ للوقوف على مدى استيفاء الموارد البشرية والمادية بالكلية. 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

حضر اللقاء الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد أبو الروس منسق برنامج العلاج الطبيعي. 

دعم كلية العلاج الطبيعي 

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة قامت بتوفير كافة إمكانياتها من أجل دعم كلية العلاج الطبيعي أحدث كليات جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وذلك لأهميتها. 

وأشار إلى أن إفتتاح الكلية العام الماضي عمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين بإقليم القناة وسيناء، ولعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف عبئ الانتقال، وأوضح مندور أن إفتتاح كلية العلاج الطبيعي كان ضمن خطة الجامعة لاستكمال كليات القطاع الطبي. 

استكمال اللوائح الخاصة بالكلية 

وقال الدكتور ناصر مندور، إنه تم استكمال اللوائح الخاصة بالكلية وقد تم  تجهيزها وفق معايير الجودة، مشيرًا إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تركز على استحداث التخصصات والبرامج التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل الفعلية.  

تفقد مقر كلية العلاج الطبيعي 

وأضاف الدكتور محمد سرحان أن اللجنة قامت بتفقد مقر كلية العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والجامعة القديمة بحضور الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدًا أن الكلية تستعد هذا العام لاستقبال الدفعة الثانية من طلابها.

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