الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

قبل انطلاق الدراسة بالإسماعيلية، الأحياء تكثف أعمال النظافة بمحيط المدارس (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، تكثيفها لأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي بساعات.  

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حملة نظافة ليلية 

حيث نفذت كل من الحملة الميكانيكية والمتابعة الخارجية، لحي ثان التابع لمحافظة الإسماعيلية، حملة نظافة ورفع المخلفات.  

جانب من الحملات، فيتو

 

جانب من الحملات، فيتو

المستهدف من الحملة 

واستهدفت الحملة رفع القمامة والمخلفات من محيط  المدارس بشارع البحرى خلف مدرسة الزراعة وشارع المستشفى، وشارع رضا بعد مدرسة الصناعية الكهربائية بمناطق حى السلام والبلابسة.

انتهاء مدارس الإسماعيلية من التجهيزات 

ومن جهة أخرى، أنهت مدارس الإسماعيلية استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعدد 55 مدرسة، في 8 إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن تكتمل  الصفوف الدراسية بكل مراحل التعليم وتنتظم في الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.

جانب من الحملات،  فيتو

وضع مواعيد لدخول الطلاب 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.  

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير كل الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بالمدارس والإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها.  

توجيهات بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس 

ووجَّه "أكرم" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة  الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.  

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية. 

وشدد أن مديري الإدارات التعليمية تابعوا الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة. 

 

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