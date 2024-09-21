السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لواء احتياط بجيش الاحتلال: حرب الاستنزاف الحالية تلحق أضرارا فادحة بإسرائيل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، حرب الاستنزاف الحالية مع حماس وحزب الله تلحق أضرارا فادحة بإسرائيل.

لواء بجيش الاحتلال يحذر من مواصلة الحرب في غزة 

وأضاف اللواء إسحاق بريك:" إن  قرار نتنياهو مواصلة القتال في غزة قضى على احتمال التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن استبدال نتنياهو وغالانت وهاليفي يمكنه إخراج إسرائيل من هذا المأزق.

وأكد بريك، أن الولايات المتحدة وأوروبا يبتعدون عن إسرائيل بدل تقديم المساعدة لها، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تتمكن من الاستمرار طويلا دون مساعدة أمريكية وأوروبية.

txt

جيش الاحتلال يزعم: دمرنا نحو 180 هدفا وآلاف فوهات إطلاق القذائف في لبنان

txt

جيش الاحتلال ينشر قائمة لقيادات حزب الله بعد اغتيال 6 عناصر منهم (صور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال غزة إسرائيل نتنياهو أوروبا

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: دمرنا نحو 180 هدفا وآلاف فوهات إطلاق القذائف في لبنان

جيش الاحتلال ينشر قائمة لقيادات حزب الله بعد اغتيال 6 عناصر منهم (صور)

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

المزيد

انفوجراف

الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية