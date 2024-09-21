لواء احتياط بجيش الاحتلال: حرب الاستنزاف الحالية تلحق أضرارا فادحة بإسرائيل
قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، حرب الاستنزاف الحالية مع حماس وحزب الله تلحق أضرارا فادحة بإسرائيل.
لواء بجيش الاحتلال يحذر من مواصلة الحرب في غزة
وأضاف اللواء إسحاق بريك:" إن قرار نتنياهو مواصلة القتال في غزة قضى على احتمال التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن استبدال نتنياهو وغالانت وهاليفي يمكنه إخراج إسرائيل من هذا المأزق.
وأكد بريك، أن الولايات المتحدة وأوروبا يبتعدون عن إسرائيل بدل تقديم المساعدة لها، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تتمكن من الاستمرار طويلا دون مساعدة أمريكية وأوروبية.
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