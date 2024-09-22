الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط نابلس في الضفة الغربية

اقتحام قوات الاحتلال
اقتحام قوات الاحتلال لوسط نابلس في الضفة الغربية، فيتو

 اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في وقت تتأهب فيه تل أبيب لمعركة الشمال ضد حزب الله.

 

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

 وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، ووصلت إلى منطقة "حوش المسلماني"، ودارت مواجهات مع الشبان بالمكان.

وأشار الشهود إلى أن "الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى نابلس من حاجزي حوارة وبيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص الحي".

 

إصابة طفل برصاص الاحتلال

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها "تعاملت مع إصابة طفل 15 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس".

 

وأشارت الهيئة الصحية، في بيان لها، إلى أن "إصابة الطفل كانت في القدم، ونُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وصعد الاحتلال خلال هذا العام من عملياته في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

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