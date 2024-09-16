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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري: 200 طن حجم المساعدات الإغاثية والغذائية للسودان (صور)

الهلال الأحمر،فيتو
الهلال الأحمر،فيتو
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 كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإغاثية والغذائية التي أرسلتها لدعم الشعب السوداني، ضمن واحدة من أضخم سفن المساعدات الإنسانية المصرية، والتي تحمل حوالي 200 طن من المساعدات المختلفة مقدمة من القوات المسلحة ووزارتي الصحة والأوقاف.

 

 وأكدت جمعية الهلال الأحمر أنه بمشاركة من وزارة التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري وصلت إلى ميناء بورتسودان البحري عصر السبت الماضي واحدة من أضخم سفن المساعدات الإنسانية المصرية والتي تحمل حوالي 200 طن من المساعدات المختلفة مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة الصحة والسكان  ووزارة الأوقاف موجهة لدولة السودان الشقيقة، شارك الهلال الأحمر المصري فيها بنحو  خمسة وسبعين طنًّا من المساعدات الإغاثية والغذائية.

 


 وتأتي هذه المساعدات كدعم إنساني بغية تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني جراء الفيضانات التي تعرضت لها بعض الولايات السودانية مؤخرًا.
وتعد هذه ثالث قافلة إغاثية للأشقاء السودانيين يشترك فيها الهلال الأحمر المصري خلال عام تقريبا،  حيث سبق أن شارك في إرسال دفعتين إغاثيتين عبر المجهود الحربي المصري تسلمها الهلال الأحمر السوداني.


كما يستمر الهلال الأحمر المصري في دعمه الإنساني للأشقاء السودانيين منذ اندلاع أزمته الأخيرة في أبريل ٢٠٢٣،  حيث يقدم - وما زال - كافة أشكال الدعم اللوجستي والصحي والدعم النفسي للعابرين من خلال معبري قسطل وأرقين البريين، ويقدم في ذات الصدد أيضا الدعم الصحي وكافة أشكال الرعاية الممكنة للنازحين السودانيين في الداخل المصري ؛ إيمانا منه بالدور الإنساني الذي يتخطى الحدود ويمثل جسرا إنسانيا لكل من يتعرض لأزمة أو محنة من بني الإنسان.
 

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