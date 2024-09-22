الكونفيدرالية، المصري يتعادل أمام الهلال الليبي بعد مرور 25 دقيقة

تعادل فريق المصري البورسعيدي أمام الهلال الليبي بهدف لكل فريق بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدف الهلال باهر المحمدي بالخطأ في الدقيقة 14 وبعدها بأربع دقائق تعادل صلاح محسن للمصري.

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الهلال الليبي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد وكريم العراقي ومحمد دبش وباهر المحمدي وحسن علي وحسين فيصل ومحمود حمادة وعبد الرحيم دغموم وميدو جابر ومحمد الشامي وصلاح محسن.

مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي

وتُعد مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة المصري والهلال الليبي

لا يملك فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق فرص للتأهل سوى تحقيق الفوز علي الهلال الليبي، وأي نتيجة خلاف ذلك تطيح به من البطولة الكونفدرالية.

والفوز وحده ليس كافٍ للتأهل بعد هزيمته بموقعة الذهاب 3-2.

ويتأهل المصري لدور المجموعات في حالات الفوز التالية:

الفوز بهدف وفي هذه الحالة بتأهل بنتيجة 3-3 حيث يحتسب هدفيه في ليبيا بأربعة أهداف.

الفوز بنتيجة 2-1 وفي هذه الحالة يتأهل بنتيجة 4-4 وفارق الأهداف لصالحه.

الفوز بفارق هدفين يؤهله أيضا لدور المجموعات.