الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة المصري والهلال الليبي بالكونفدرالية

الفريق المصري البورسعيدى،
الفريق المصري البورسعيدى، فيتو

يلتقي فريق المصري والهلال الليبي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
 القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى، ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المؤتمر الصحفي، فيتو

 

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

الاجتماع الفني

وخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري بقيادة علي غويبة تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة  من حيث تنقلات الفريقين ووصولهما إلى ملعب المباراة وفترات الإحماء والمراسم،  كما تم الاستقرار على اطقم اللعب الخاصة بالفريقين حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الرمادي، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.

وعلى هامش المؤتمر قام رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري بتكريم مسئولي بعثة الهلال بإهدائهم درع النادي المصري تأكيدًا على العلاقات الممتازة التي تجمع بين الناديين الشقيقين.

 

المصري في مهمة صعبة أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

علي ماهر يضع الرتوش الأخيرة بالمصري قبل مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكونفيدرالية المصري والهلال الليبي المصري البورسعيدي الهلال الليبي قناة اون تايم سبورتس مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى المصري البورسعيدي والهلال الليبي

مواد متعلقة

المصري في مهمة صعبة أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

مدرب بيراميدز يكافئ لاعبيه بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يورتشيتش: سعيد بالريمونتادا أمام الجيش الرواندي رغم صعوبة المباراة

بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الرواندي في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 11

دورى أبطال أفريقيا، رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي، سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتعادل مع ساوثهامبتون (فيديو)

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

النواب يترقب قرارا جمهوريا بالدعوة للانعقاد في الدور الخامس والأخير

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية