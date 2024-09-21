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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي (صور)

المصري والهلال، فيتو
المصري والهلال، فيتو

اُقيم ظهر اليوم السبت بأحد فنادق برج العرب،  الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدًا الأحد على ستاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وترأس الاجتماع منسق المباراة التنزاني خالد عبد الله، بحضور  الجزائري مهدي عبيد مراقب  التحكيم وكذلك طاقم التحكيم المغربي  بقيادة  سمير الكزاز  ومعاونيه زكرياء برينسي  وحمزة الناصري وحمزة الفاروق.

فيما حضر الاجتماع عن النادي المصري رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي 
ومحمود جابر  المدير الإداري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري بقيادة علي غويبة تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة  من حيث تنقلات الفريقين ووصولهما إلى ملعب المباراة وفترات الإحماء والمراسم،  كما تم الاستقرار على اطقم اللعب الخاصة بالفريقين حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الرمادي، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر

وعلى هامش المؤتمر قام رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري بتكريم مسئولي بعثة الهلال بإهداءهم درع النادي المصري تأكيدًا على العلاقات الممتازة التي تجمع بين الناديين الشقيقين.
 

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 


ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي غدا الأحد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الإياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

 

 

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتاج المصرى الفوز بهدفين فى مباراة العودة الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية لتخطي الهلال الليبي.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

 

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