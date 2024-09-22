الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

المصري في مهمة صعبة أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يدخل فريق المصري مواجهة صعبة أمام الهلال الليبي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
 

مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المؤتمر الصحفي، فيتو

 

 

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى، ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

 

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

الاجتماع الفني

وترأس الاجتماع منسق المباراة التنزاني خالد عبد الله، بحضور  الجزائري مهدي عبيد مراقب  التحكيم وكذلك طاقم التحكيم المغربي  بقيادة  سمير الكزاز  ومعاونيه زكرياء برينسي  وحمزة الناصري وحمزة الفاروق.

فيما حضر الاجتماع عن النادي المصري رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي 
ومحمود جابر  المدير الإداري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري بقيادة علي غويبة تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة  من حيث تنقلات الفريقين ووصولهما إلى ملعب المباراة وفترات الإحماء والمراسم،  كما تم الاستقرار على اطقم اللعب الخاصة بالفريقين حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الرمادي، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.

وعلى هامش المؤتمر قام رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري بتكريم مسئولي بعثة الهلال بإهدائهم درع النادي المصري تأكيدًا على العلاقات الممتازة التي تجمع بين الناديين الشقيقين.

 

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال بالكونفدرالية

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي (صور)

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي (صور)

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال بالكونفدرالية

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