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رياضة

الكونفيدرالية، الشامي وصلاح محسن يقودان هجوم المصري أمام الهلال الليبي

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال الليبي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي 

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد وكريم العراقي ومحمد دبش وباهر المحمدي وحسن علي وحسين فيصل ومحمود حمادة وعبد الرحمن دغموم وميدو جابر ومحمد الشامي وصلاح محسن.

 

 

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى، ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المؤتمر الصحفي، فيتو

 

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

مباراة المصري والهلال الليبي 

لا يملك فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق فرص للتأهل سوى تحقيق الفوز علي الهلال الليبي، وأي نتيجة خلاف ذلك تطيح به من البطولة الكونفدرالية.

والفوز وحده ليس كافٍ للتأهل بعد هزيمته بموقعة الذهاب 3-2.

ويتأهل المصري لدور المجموعات في حالات الفوز التالية:

الفوز بهدف وفي هذه الحالة بتأهل بنتيجة 3-3 حيث يحتسب هدفيه في ليبيا بأربعة أهداف.

الفوز بنتيجة 2-1 وفي هذه الحالة يتأهل بنتيجة 4-4 وفارق الأهداف لصالحه.

الفوز بفارق هدفين يؤهله أيضا لدور المجموعات.

 

لا بديل عن الفوز، سيناريوهات تأهل المصري لدور المجموعات بالكونفيدرالية

قناة مجانية تنقل مباراة المصري والهلال الليبي بالكونفدرالية

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