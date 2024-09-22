الكونفدرالية، المصري يصل برج العرب استعدادا لمواجهة الهلال الليبي (صور)

وصل فريق المصري إلى استاد برج العرب لمواجهة نظيره الهلال الليبي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد اللاعبون لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

ويلتقي فريق المصري، نظيره الهلال الليبي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى، ويمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراة المصري والهلال حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

مباراة المصري والهلال الليبي

لا يملك فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق فرص للتأهل سوي تحقيق الفوز علي الهلال الليبي، وأي نتيجة خلاف ذلك تطيح به من البطولة الكونفدرالية.

والفوز وحده ليس كافٍ للتأهل بعد هزيمته بموقعة الذهاب 3-2.

ويتأهل المصري لدور المجموعات في حالات الفوز التالية:

الفوز بهدف وفي هذه الحالة بتأهل بنتيجة 3-3 حيث يحتسب هدفيه في ليبيا بأربعة أهداف.

الفوز بنتيجة 2-1 وفي هذه الحالة يتأهل بنتيجة 4-4 وفارق الأهداف لصالحه.

الفوز بفارق هدفين يؤهله أيضا لدور المجموعات.