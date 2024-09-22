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خارج الحدود

رئيس الاحتلال يزعم: قادة حزب الله المستهدفون ببيروت كانوا يخططون لهجمات شبيهة بـ7 أكتوبر

إسحاق هرتسوج، فيتو
إسحاق هرتسوج، فيتو

زعم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن قادة حزب الله الذين تم استهدافهم في بيروت يوم الجمعة، كانوا يخططون لهجمات شبيهة بهجمات 7 أكتوبر.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، السبت، بأن 20 قائدا من "قوات الرضوان" التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.

 

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".

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