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رياضة

الدوري الفرنسي، نانت تتعادل مع أنجيه 1ـ1 في الشوط الأول

نانت, فيتو
نانت, فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق نانت الفرنسي أمام أنجيه بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في  اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

 

وتقدم نانت عن طريق اللاعب يوهان ليبينانت في الدقيقة 18، وتعادل أنجيه من ركلة جزاء سجلها حمد العبدلي في الدقيقة 24. 

وجاء مصطفى محمد المحترف المصري في صفوف نانت على مقاعد البدلاء لمباراته أمام أنجيه.

 

تشكيل نانت أمام أنجيه

وجاء تشكيل نانت أمام أنجيه كالتالي:

 

ترتيب نانت وأنجيه بالدوري الفرنسي 

ويأتي فريق نانت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أنجيه في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

 

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نانت الفرنسي انيجه نانت الدوري الفرنسي

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