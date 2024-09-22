الدوري الفرنسي، نانت تتعادل مع أنجيه 1ـ1 في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة فريق نانت الفرنسي أمام أنجيه بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
وتقدم نانت عن طريق اللاعب يوهان ليبينانت في الدقيقة 18، وتعادل أنجيه من ركلة جزاء سجلها حمد العبدلي في الدقيقة 24.
وجاء مصطفى محمد المحترف المصري في صفوف نانت على مقاعد البدلاء لمباراته أمام أنجيه.
تشكيل نانت أمام أنجيه
وجاء تشكيل نانت أمام أنجيه كالتالي:
ترتيب نانت وأنجيه بالدوري الفرنسي
ويأتي فريق نانت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أنجيه في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.