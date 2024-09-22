مصطفى محمد بديلا، تشكيل نانت أمام أنجيه بالدوري الفرنسي
أعلن أنطوان كومبوراي المدير الفني لفريق نانت الفرنسي عن تشكيل فريقه لمباراته أمام أنيجه المقرر لها اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
وجاء مصطفى محمد المحترف المصري في صفوف نانت على مقاعد البدلاء لمباراته أمام أنيجه.
تشكيل نانت أمام أنجيه
وجاء تشكيل نانت أمام أنجيه كالتالي:
ترتيب نانت وانجيه بالدوري الفرنسي
ويأتي فريق نانت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أنجيه في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة.
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