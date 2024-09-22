مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر حادث إطلاق نار في ألاباما الأمريكية

قتل أربعة أشخاص وأصيب 18 آخرين في منطقة حياة ليلية شهيرة في برمنجهام بولاية ألاباما بحسب بيان لـ الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد إثر حادث إطلاق نار جماعي.

ولم يتم القبض على أحد على الفور، وطلبت الشرطة من الجمهور معلومات.

وبحسب «سكاي نيوز»، قال ترومان فيتزجيرالد، ضابط قسم شرطة برمنجهام، في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر الأحد، إن الحادث وقع بعد الساعة 11 مساء بقليل في منطقة فايف بوينتس ساوث الترفيهية بالمدينة.

حادث إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

وذكر أن الشرطة حددت اليوم الأحد إجمالي 22 مصابا بإصابات تهدد حياتهم.

وأشار إلى أنه لم تتم اعتقالات فورية ولم يحدد المحققون بعد الأهداف المقصودة من مطلقي النار.

وأوضح: "يعتقد المحققون أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأنه نتج عن حادثة معزولة حيث علق العديد من الضحايا وسط تبادل إطلاق النار".

وتضم منطقة فايف بوينتس ساوث العديد من أماكن الترفيه والمطاعم والبارات وغالبا ما تكون مزدحمة في ليالي السبت.