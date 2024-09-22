الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر حادث إطلاق نار في ألاباما الأمريكية

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

قتل أربعة أشخاص وأصيب 18 آخرين في منطقة حياة ليلية شهيرة في برمنجهام بولاية ألاباما بحسب بيان لـ الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد إثر حادث إطلاق نار جماعي.

ولم يتم القبض على أحد على الفور، وطلبت الشرطة من الجمهور معلومات.

وبحسب «سكاي نيوز»، قال ترومان فيتزجيرالد، ضابط قسم شرطة برمنجهام، في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت مبكر الأحد، إن الحادث وقع بعد الساعة 11 مساء بقليل في منطقة فايف بوينتس ساوث الترفيهية بالمدينة.

 

حادث إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

وذكر أن الشرطة حددت اليوم الأحد إجمالي 22 مصابا بإصابات تهدد حياتهم.

وأشار إلى أنه لم تتم اعتقالات فورية ولم يحدد المحققون بعد الأهداف المقصودة من مطلقي النار.

وأوضح: "يعتقد المحققون أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأنه نتج عن حادثة معزولة حيث علق العديد من الضحايا وسط تبادل إطلاق النار".

وتضم منطقة فايف بوينتس ساوث العديد من أماكن الترفيه والمطاعم والبارات وغالبا ما تكون مزدحمة في ليالي السبت.

 

إطلاق نار على أشخاص في طريق سريع بولاية كنتاكي الأمريكية

مقتل وإصابة 13 شخصا في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشرطة الأمريكية برمنجهام ألاباما ولاية ألاباما شرطة برمنجهام منطقة فايف بوينتس فايف بوينتس ساوث الترفيهية

مواد متعلقة

مقتل وإصابة 21 شخصا في إطلاق نار بمدينة ديترويت الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 26 آخرين في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

قتلى ومصابون في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية

الأكثر قراءة

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

القصة الكاملة لـ فتاة الهرم.. ادعاء بقيام 5 سودانيين بضربها وسرقتها.. الأمن يكشف الحقيقة ويلقى القبض عليها.. والمتهمة: هدفى التريند والمشاهدات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

120 جنيها زيادة، ارتفاع جديد فى سعر الجنيه الذهب بمحال الصاغة

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية