إحالة سمسار متهم بغسل 50 مليون حصيلة تجارة النقد الأجنبي للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة سمسار بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للمحاكمة الجنائية.
البداية عندما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت المبالغ التي قام المتهم بغسلها 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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