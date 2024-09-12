إحالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل أموال إلى الجنايات

أمرت نيابة الساحل بإحالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل أموال إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة ارتكب جريمة غسل أموال مقدارها 10 آلاف دولار أمريكي، بأن قام باستبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية واستخدام جزء من ذلك المال وإجمالي المال من العملة الوطنية المتحصل عليه من الجريمة الأولية في شراء سيارة ومصوغات ذهبية وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخص أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.