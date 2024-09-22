الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

حسن مصطفى رئيس الاتحاد
حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

كرة اليد، أرسل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، خطابا إلى الاتحاد المصري بالموافقة على قبول استقالة كرام كردي وعادل إبراهيم عضوي مجلس الإدارة.

خطاب حسن مصطفى أثار حالة من الجدل، بعدما أصبح هو من يقبل ويوافق على استقالة عضو مجلس إدارة اتحاد مصري، دون العودة لوزارة الشباب والرياضة.

وكان حسن مصطفى قرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد منذ ما يقرب 3 أعوام، بعد حل مجلس الإدارة المنتخب السابق برئاسة هشام نصر.

كرام كردي يستقيل من اتحاد كرة اليد

 وكان كرام كردي، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، تقدم باستقالة رسمية من منصبه، قدمها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وزعم “كردي” في الاستقالة أن اتحاد كرة اليد يدار بأسلوب يفتقد المصداقية والشفافية، ولا يملك قراره.

استقالة كرام كردي، فيتو

 وأوضح كردي خلال الاستقالة، أنه قرر تأجيل قراره لما بعد ختام مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حفاظا على استقرار الفريق.  

فيما استقال الكابتن عادل إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد بعد تعيينه مدير المشروع القومي للعمالقة.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد جلسة ودية بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر تم خلالها إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد وإثنائه عن الاستقالة  التي كان تقدم بها.

وفي سياق متصل تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من المدرجات  المباراة الودية لمنتخبنا القومي المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة أمام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ٨ دول في الفترة من ١٧ سبتمبر حتى ٢١ سبتمبر الجاري.

وكان عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، تقدم باستقالة من منصبه إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، تم تعيينه كلجنة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، قبل أن يتقدم عمرو صلاح باستقالته، لتصبح الاستقالة الثانية خلال أسبوع بعد كرام كردي عضو مجلس الإدارة.

وقال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد في استقالته التي تقدم بها إلى أمل خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد: “أرجو قبول اعتذاري عن عدم الاستمرار في اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة اليد نظرا لظروفي الشخصية والتزامي المهني كمدير لكأس العالم للأندية”.

ويعاني اتحاد كرة اليد من عدد كبير من الأزمات والمشاكل الإدارية، أثرت على أداء المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات على المستوى القاري والعالمي.

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