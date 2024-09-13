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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا في ربع نهائي أفريقيا

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب مواليد 2004 بقيادة طارق محروس المدير الفني مواجهة قوية اليوم الجمعة، أمام منتخب ليبيا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى بالفوز في مبارياته الثلاثة.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على منتخبات مالي وغينيا والمغرب في دور المجموعات ليتأهل للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

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