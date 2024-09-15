الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي

وزير الرياضة مع منتخب
وزير الرياضة مع منتخب أمريكا

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببعثة المنتخب الأمريكي لكرة اليد الكراسي المتحركة والذي يتواجد داخل الفندق  المخصص للإقامة والملحق بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

ورحب وزير الرياضة ببعثة المنتخب الأمريكي وبتواجدهم بمصر متمنيا لهم قضاء وقت ممتع أثناء البطولة، كما اطمأن وزير الرياضة علي جاهزية الصالة للبطولة واستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد جلوس.

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

من جانبهم عبر  أعضاء المنتخب الأمريكي لكرة اليد جلوس عن سعادتهم بالتواجد بمصر لخوض منافسات بطولة العالم.

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

وتستضيف مصر بالوقت الحالي بطولة  العالم للكراسي المتحركة في الفترة من 17 حتي 21 سبتمبر الحالي.

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، أمريكا، الهند، البرتغال، شيلي، فرنسا".

من جهة اخري حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مصاحبة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في حضور المباراة الودية للمنتخب المصري لكرة اليد جلوس امام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز منتخبنا القومي.

ويستعد المنتخب  المصري  لخوض بطولة العالم والتي تنطلق يوم الثلاثاء القادم علي صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

 

فيما يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، احتفالية المولد النبوي الشريف، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمركز شباب الإمامين والتونسي.

ويقوم بإحياء احتفالية المولد النبوي المنشد أحمد العمري، تحت شعار (ليلة الصلاة على الرسول)، في الساعة السابعة مساءً، بمركز شباب الأمامين والتونسي بمحافظة القاهرة.


أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

كما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهند نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، والعميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب  السويس، وذلك لبحث سبل زيادة الموارد المالية بتلك الأندية  والبحث عن حلول غير تقليدية لزيادة الموارد المالية لها.

ونوه الدكتور أشرف صبحي علي دور وزارة الشباب والرياضة نحو تهيئة الأجواء والمناخ المناسب  لتطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة والهيئات والأندية المصرية  ذات الطابع الجماهيري بصفة خاصة  والتي تتمتع بتاريخ كبير وذات شعبية جماهيرية كبيرة.

وركز أشرف صبحي علي ضرورة ايجاد آليات وخطط نحو تطوير الموارد المالية داخل تلك الأندية خلال الفترات المقبلة والتي تسهم في تقدم واستمرارية تلك الأندية سواء علي مستوي المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب او ما تقدمة تلك الأندية من الدور الاجتماعي الكبير للأسرة المصرية من خلال مشاركة تلك الأسر في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل تلك الأندية.

بحضور أشرف صبحي، وزارة الرياضة تحتفل بذكرى المولد النبوي بمركز شباب الإمامين

وزارة الشباب تستأنف برنامج "الرياضة من أجل التنمية" في 12 محافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بطولة العالم لليد أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بطولة العالم للكراسي المتحركة

مواد متعلقة

بحضور أشرف صبحي، وزارة الرياضة تحتفل بذكرى المولد النبوي بمركز شباب الإمامين

وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة بطولة العالم للبادل

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة، مان سيتي ينفرد بالصدارة

خدع السلطات الليبية وتقلد منصبا رفيعا بوزارة العدل، حكاية مصري تحصل على مليون و320 ألف دينار بالتزوير والتحايل

عبد الله إيهاب جلال يتلقى العزاء في والده بسرادق الإسماعيلي (فيديو وصور)

توجيه عاجل من وزير الكهرباء بخصوص خطط الصيانة لاستمرارية تشغيل التيار

منوعات

المزيد

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، عطايا الله لرسوله في الإسراء والمعراج

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية