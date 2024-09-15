التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببعثة المنتخب الأمريكي لكرة اليد الكراسي المتحركة والذي يتواجد داخل الفندق المخصص للإقامة والملحق بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

ورحب وزير الرياضة ببعثة المنتخب الأمريكي وبتواجدهم بمصر متمنيا لهم قضاء وقت ممتع أثناء البطولة، كما اطمأن وزير الرياضة علي جاهزية الصالة للبطولة واستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد جلوس.

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

من جانبهم عبر أعضاء المنتخب الأمريكي لكرة اليد جلوس عن سعادتهم بالتواجد بمصر لخوض منافسات بطولة العالم.

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

وتستضيف مصر بالوقت الحالي بطولة العالم للكراسي المتحركة في الفترة من 17 حتي 21 سبتمبر الحالي.

وزير الرياضة يطمئن علي جاهزية صالة حسن مصطفي لاستقبال بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، أمريكا، الهند، البرتغال، شيلي، فرنسا".

من جهة اخري حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مصاحبة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في حضور المباراة الودية للمنتخب المصري لكرة اليد جلوس امام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز منتخبنا القومي.

ويستعد المنتخب المصري لخوض بطولة العالم والتي تنطلق يوم الثلاثاء القادم علي صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

فيما يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، احتفالية المولد النبوي الشريف، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمركز شباب الإمامين والتونسي.

ويقوم بإحياء احتفالية المولد النبوي المنشد أحمد العمري، تحت شعار (ليلة الصلاة على الرسول)، في الساعة السابعة مساءً، بمركز شباب الأمامين والتونسي بمحافظة القاهرة.



أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

كما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهند نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، والعميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، وذلك لبحث سبل زيادة الموارد المالية بتلك الأندية والبحث عن حلول غير تقليدية لزيادة الموارد المالية لها.

ونوه الدكتور أشرف صبحي علي دور وزارة الشباب والرياضة نحو تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لتطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة والهيئات والأندية المصرية ذات الطابع الجماهيري بصفة خاصة والتي تتمتع بتاريخ كبير وذات شعبية جماهيرية كبيرة.

وركز أشرف صبحي علي ضرورة ايجاد آليات وخطط نحو تطوير الموارد المالية داخل تلك الأندية خلال الفترات المقبلة والتي تسهم في تقدم واستمرارية تلك الأندية سواء علي مستوي المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب او ما تقدمة تلك الأندية من الدور الاجتماعي الكبير للأسرة المصرية من خلال مشاركة تلك الأسر في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل تلك الأندية.