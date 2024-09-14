السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انشقاقات داخل اتحاد كرة اليد بسبب قرار حسن مصطفى

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب والانشقاقات على اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد خلال الساعات الأخيرة، بسبب أزمة منتخب السيدات وقرار عدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية نوفمبر المقبل بالكونغو الديمقراطية.

وعلمت “فيتو”، أن هناك حالة انشقاق كبيرة بين أعضاء اللجنة المؤقتة بسبب تدخل حسن مصطفى في القرار الذي اتخذه الاتحاد بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للسيدات، والمقرر لها نوفمبر المقبل في الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن تشهد اللجنة المؤقتة عدد من الاستقالات خلال الفترة المقبلة، بسبب تدخلات حسن مصطفى في شئون الاتحاد المصري.

وسيطرت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل بسبب اتخاذ الاتحاد قرارا بعدم المشاركة في البطولة الأفريقية، ثم التراجع بشكل سريع بضغط من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد منتخب كرة اليد اتحاد كرة اليد حسن مصطفى محمد الأمين

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة منتخب الشباب والجزائر في نصف نهائي إفريقيا

كرام كردي يستقيل من عضوية اتحاد كرة اليد

كرة اليد، موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا في ربع نهائي أفريقيا

اتحاد كرة اليد يتراجع عن قرار الانسحاب من بطولة أفريقيا للسيدات

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

رفضت مساعدة النقابة، أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة ناهد رشدي (فيديو)

إيقاف حركة القطارات بموقع حادث الشرقية وانتقال الدفاع المدنى والشرطة

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية