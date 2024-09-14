انشقاقات داخل اتحاد كرة اليد بسبب قرار حسن مصطفى

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب والانشقاقات على اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد خلال الساعات الأخيرة، بسبب أزمة منتخب السيدات وقرار عدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية نوفمبر المقبل بالكونغو الديمقراطية.

وعلمت “فيتو”، أن هناك حالة انشقاق كبيرة بين أعضاء اللجنة المؤقتة بسبب تدخل حسن مصطفى في القرار الذي اتخذه الاتحاد بعدم المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للسيدات، والمقرر لها نوفمبر المقبل في الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن تشهد اللجنة المؤقتة عدد من الاستقالات خلال الفترة المقبلة، بسبب تدخلات حسن مصطفى في شئون الاتحاد المصري.

وسيطرت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل بسبب اتخاذ الاتحاد قرارا بعدم المشاركة في البطولة الأفريقية، ثم التراجع بشكل سريع بضغط من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.