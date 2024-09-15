كرة اليد، حسن مصطفى يستعد لتعيين أعضاء جدد في لجنة "الأمين"

كرة اليد، يستعد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لتعيين أعضاء جدد ضمن تشكيل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ويترأسها الدكتور محمد الأمين.

وجاء قرار حسن مصطفى بعد استقالة من كرام كردي وعمرو صلاح من تشكيل اللجنة المؤقتة اعتراضا على تدخلات رئيس الاتحاد الدولي في شئون وقرارات الاتحاد المصري.

وألقت استقالة عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد بظلالها على استعدادات استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق تعيين عمرو صلاح مديرا لبطولة كأس العالم للأندية، وبات الآن المنصب شاغرا بعد الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا أمين صندوق اتحاد كرة اليد.

وعلمت “فيتو”، أن محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد يبحث حاليا عن مديرا للبطولة، وأن المفاضلة بين كل من عاصم السعدني ومحمد الألفي.

وكان كرام كردي أعلن مؤخرا استقالته من عضوية اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد اعتراضا على السياسية التي يسير بها الاتحاد وآلية اتخاذ القرارات.

وتقدم عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد باستقالته من منصبه اعتراضا على تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في قرارات الاتحاد المصري.