خطوات تأهيل الأطفال للعودة للمذاكرة بعد انتهاء الإجازة

تأهيل الأطفال للعودة للمذاكرة بعد الإجازة الصيفية، من التحديات التي تواجهها معظم الأمهات، حيث إن الانتقال من فترة الراحة واللعب في الإجازة إلى النظام والالتزام في الدراسة قد يكون تحديًا بالنسبة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.



ويشكل التحضير المسبق لعودة الأطفال إلى المدرسة عاملًا رئيسيًا في تسهيل هذه العملية، وضمان استعدادهم النفسي والجسدي للمذاكرة والاندماج في النظام التعليمي مجددًا.



استراتيجية تأهيل الأطفال للعودة للمذاكرة



استعدادات الأمهات للعام الدراسي

أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن تأهيل الأطفال للعودة للمذاكرة بعد الإجازة الصيفية يتطلب تضافر مجموعة من الجهود النفسية والجسدية والبيئية. من خلال التهيئة التدريجية، وإعادة ضبط الروتين اليومي، وتوفير الدعم العاطفي والبدني، حتى يمكن للأطفال العودة إلى المدرسة بثقة وحماس، ما يساعدهم على تحقيق نجاح أفضل وتحقيق توازن صحي في حياتهم.



أهمية التأهيل النفسي

الإجازة الصيفية غالبًا ما تكون فترة خالية من الواجبات الدراسية الصارمة، ما يؤدي إلى تراجع نمط الحياة اليومي الذي يعتمد على النظام. والأطفال، خلال هذه الفترة، ينغمسون في اللعب والسفر والأنشطة الترفيهية الأخرى، وبالتالي قد يفقدون الروتين اليومي الذي اعتادوا عليه أثناء العام الدراسي. من هنا تأتي أهمية التأهيل النفسي للعودة إلى الدراسة.

التأهيل النفسي يبدأ بتهيئة الأطفال للعودة إلى الروتين اليومي بشكل تدريجي، مثل الاستيقاظ مبكرًا، والالتزام بمواعيد النوم، وتقليل ساعات اللعب أمام الشاشات.

كذلك من المهم خلق بيئة تحفيزية تعزز من حبهم للتعلم وتشجعهم على الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



يمكن لأولياء الأمور توجيه محادثات إيجابية حول المدرسة والمذاكرة والتحدث عن التجارب السابقة المحببة التي مر بها الطفل في المدرسة، ما يخفف من شعوره بالقلق أو الخوف من العودة.



إعادة ضبط الجدول اليومي

يعد الانتقال من جدول الإجازة غير المنظم إلى جدول أكثر انضباطًا من التحديات الكبرى التي يواجهها الأطفال.



يحتاج الأهل إلى إعادة تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ والأنشطة اليومية للأطفال قبل بداية العام الدراسي بأسابيع والهدف هو إعادة ضبط الساعة البيولوجية للأطفال تدريجيًا بحيث يصبحون قادرين على التأقلم مع الروتين المدرسي فور بدء الدراسة.



يمكن أن تشمل هذه العملية تخفيض وقت الشاشات والألعاب الإلكترونية في وقت متأخر من الليل، وزيادة الأنشطة التي تتطلب التفكير والتركيز خلال النهار.

تعزيز الأنشطة التعليمية والترفيهية

الإجازة الصيفية فرصة للتعلم غير المنهجي عبر الأنشطة الترفيهية والثقافية.

يمكن للأهل تشجيع الأطفال على القراءة، حل الألغاز، أو الانخراط في أنشطة تعليمية ترفيهية تسهم في تعزيز التفكير الإبداعي ومهارات التحليل.

ومع العودة إلى المدرسة، يمكن تخصيص بعض الوقت لمراجعة المواد الدراسية السابقة بشكل غير رسمي ومن دون ضغوط، كأن يتم ذلك في أجواء مرحة ومسلية.

المهم في هذه المرحلة هو تحويل الأنشطة التعليمية إلى تجارب ممتعة تثير حماس الأطفال للعودة إلى التعلم كما يمكن للوالدين إشراك الأطفال في نقاشات حول المواضيع الدراسية المقبلة أو الكتب التي سيتعين عليهم قراءتها، ما يساعد على تنمية فضولهم وإثارتهم تجاه ما سيكتشفونه في الفصل الدراسي الجديد.

الاهتمام بالصحة الجسدية

النشاط البدني جزء لا يتجزأ من عملية التأهيل للعودة إلى المذاكرة. الإجازة الصيفية غالبًا ما تكون فرصة للراحة وقلة النشاط البدني بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو كثرة الأنشطة الإلكترونية.



من المهم إعادة الأطفال إلى الروتين الرياضي أو ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحسين صحتهم العامة وتركيزهم العقلي.



يمكن أن تتضمن الأنشطة مثل المشي أو السباحة أو أي نشاط رياضي آخر يعيد الحيوية للجسم ويساعد الأطفال على تحسين نومهم واستعدادهم العقلي للدراسة.

التواصل مع المدرسة والمعلمين

إعادة الأطفال للانخراط في البيئة المدرسية بشكل تدريجي قد تتطلب التواصل مع المدرسة أو المعلمين وفي حال كان هناك أي تحديات خاصة يعاني منها الطفل مثل صعوبات في التعلم أو اندماج اجتماعي، من الأفضل التواصل مع المدرسة قبل بدء العام الدراسي للتأكد من تقديم الدعم اللازم وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد حضور الأنشطة التمهيدية التي تقيمها بعض المدارس قبل بدء العام الدراسي على تقليل التوتر والقلق عند الأطفال، وتسهيل عودتهم للاندماج في الدراسة.

إعداد الأطفال لاستقبال العام الدراسي الجديد

الدعم العاطفي والتشجيع

في بعض الأحيان، يحتاج الأطفال إلى دعم عاطفي إضافي ليتمكنوا من العودة إلى الدراسة بسهولة. يجب على الأهل أن يكونوا داعمين ومتفهمين لشعور الأطفال بالقلق أو التردد بشأن العودة إلى الدراسة، والعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم. التشجيع الدائم والتحفيز الإيجابي من خلال مكافآت صغيرة أو إشادة بالجهود المبذولة يمكن أن يكون له تأثير كبير في دفع الأطفال للالتزام بالمذاكرة والنجاح في التحصيل الدراسي.

