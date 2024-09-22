الأحد 22 سبتمبر 2024
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دين ودنيا

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو

 مع  بداية العام الدراسي الجديد يبحث العديد من أولياء الأمور عن أدعية لتحصين أولادهم وحفظهم خاصة، وأنهم يقضون غالبية اليوم خارج المنزل. 

ولم يرد أدعية معينة عن حفظ طلاب المدارس ويمكن لأولياء الأمور الدعاء بما يشاء ومنها كالتالي: 

أدعية لحفظ الطلاب طوال العام الدراسي 

اللهم إني استودعك أولادي في مكان غابت عنهم عيني، وعينك لم تغب، فاحفظهم حفظًا يليق بعظمتك وجلالك.

اللهم يسر لهم كل عسير ووفقهم واجعل التوفيق حليفهم إنك على كل شئ قدير.

اللهم إني أسألك أن تعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك يا الله.

اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

اللهم عظم مكانتهم وارفع شأنهم بين عبادك.

اللهم لا تجعلهم من الأشقياء.

اللهم اجعل المحبة في قلوبهم، وسخر لهم قلوبًا ترحمهم وترفق بهم يا رب العالمين.

 

أدعية لطلاب المدارس

اللهم إني أستودعك أولادي أن تجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا وأسعدهم حياةً وأرغدهم عيشة.

اللهم احفظهم واسترهم, واهدهم وبارك في اعمارهم ولا تجعل ابتلائي فيهم.

اللهم لاتحرمهم خير ماعندك يا الله.

اللهم ارزقهم حسن الخلق.

اللهم احمهم من كل آفه وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر عين كل حاسد، وغل كل حاقد، ومن أصدقاء السوء يا رحمن يا رحيم.

اللهم اجعلهم من السعداء الأتقياء الأنقياء الأغنياء الأسخياء الحلماء الرحماء العلماء.

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