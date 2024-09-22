ليلة الحرب الشاملة.. حزب الله يقصف إسرائيل بمئات الصواريخ.. جيش الاحتلال يرد بمئات الغارات.. ويعلن حالة الطوارئ استعدادا للمعركة الكبرى

الليلة الماضية، كانت هي الأعنف في مسلسل الاشتباكات المستمرة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اللبنانية، والذي بدأ في الثامن من أكتوبر الماضي إبان عملية طوفان الأقصى.

قصف صاروخي عنيف من قبل حزب الله اللبناني

وعلى الجبهة اللبنانية، شن حزب الله هجمات صاروخية كبيرة ومركزة ضد القواعد العسكرية الإسرائيلية، شملت قواعد دفاع جوي وتحصينات عسكرية، بالإضافة إلى استهداف المستوطنات الشمالية مما تسبب في إشعال حرائق كبيرة بالمستوطنات.

واستخدم حزب الله عددا كبيرا من المسيرات التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية، الأمر الذي يصعب مهمة إعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال أمام حكومة نتنياهو التي تعهدت بإعادتهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على لبنان

وعلى الجبهة الإسرائيلية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على الجنوب اللبناني، مما تسبب فى سقوط العديد من الضحايا.

وأعلن جيش الاحتلال حشد وحدات عسكرية وقوات كبيرة على الحدود مع لبنان استعدادا للدخول في مواجهة شاملة مع حزب الله اللبناني.

ويأتي ذلك بعد اجتماع أمني كبير عقده نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال، أعلن في أعقابه وزير الدفاع، يوأف جالانت حالة التأهب القصوى استعدادا لاجتياح لبنان.

إغلاق المدارس والشواطئ في إسرائيل

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أنه تم إطلاق نحو 15 مقذوفا قبل قليل للمرة الثانية في غضون ساعات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدن شمال إسرائيل.

أما موقع "إسرائيل هيوم"، فأكد "إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ للمرة الثالثة من لبنان باتجاه مدن الشمال".

وقبل ذلك، أعلنت حزب الله اللبناني فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن "حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد، ووسع نطاق هجماته بشكل كبير".

وفي السياق ذاته أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن إغلاق كامل لمنطقة شواطئ بحيرة طبريا، بسبب التطورات الأمنية المتسارعة.

إغلاق كامل لمنطقة شواطئ بحيرة طبريا

وفي خطوة مماثلة، أعلنت مدينة عكا والمناطق المحاذية تعليق الدراسة غدًا نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ودعت عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة لبنان، في ظل ارتفاع المخاوف من نشوب حرب شاملة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت قيادات بجيش الاحتلال من توسع دائرة الحرب على إسرائيل، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تل أبيب.

وتعهد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، بتكثيف ضرباته ضد حزب الله اللبناني.



جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر تشكيلات دفاعية بالقرب من حدود لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيانه:"إنه نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات على أهبة الاستعداد لاحباط التهديدات".

وفي السياق ذاته تعهد الحوثيون والمقاومة العراقية بمساندة حزب الله في حال تعرضه لهجمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف عملياتهم ضد الكيان الصهيونى.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة أهدافا في جنوب الأراضي المحتلة.

المقاومة العراقية تستهدف مواقع إسرائيلية

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق:" استهدفنا فجر اليوم بصواريخ كروز مطورة أهدافا شمال أراضينا المحتلة".

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها:" استهدفنا قاعدة الأغوار العسكرية الشمالية في أراضينا المحتلة بالطيران المُسير ونؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".