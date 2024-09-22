ردًا على قصف طال حيفا.. إسرائيل تشدد ضرباتها على مواقع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، استهداف مواقع لعناصر "حزب الله" في عقب قصف من جنوب لبنان طال مواقع إسرائيلية في حيفا.

استهداف مواقع لعناصر "حزب الله"

وزعم الجيش أنه خلال الساعات الماضية، أطلق حزب الله نحو 115 تهديدًا جويًا تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، إن الضربات ستستمر، وتزيد حدتها ضد "حزب الله".

حزب الله يقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏

وقال أدرعي أن تشكيلات دفاعية نُشرت في المنطقة، وعلى أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات.

وأعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، أنها قصفت مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة "زوفولون" شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"كاتيوشا".