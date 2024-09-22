تدريب 25 من خريجي علوم الملاحة والفضاء ببني سويف على القمر الصناعي التعليمي Space Keys

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الانتهاء من تدريب 25 خريجا من الدفعتين الأولي والثانية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، على القمر الصناعي التعليمي Space Keys بوكالة الفضاء المصرية.

تدريب 25 من خريجي علوم الملاحة والفضاء ببني سويف

تدريب 25 من خريجي علوم الملاحة والفضاء ببني سويف

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتور شريف صدقي رئيس وكالة الفضاء المصرية، والمهندس شادي حسين شافعي رئيس الشركة الوطنية للاستشعار عن بعد. وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء.

وأكد رئيس الجامعة أن التدريب يأتي في ظل برنامج متكامل للتدريب يضمن إعداد وتأهيل خريج متميز قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وانطلاقا من حرص إدارة الجامعة على ربط الجانب العلمي بالجانب العملي والتطبيقي لتحقيق أعلي استفادة للطلاب وتخريج متخصصين ذو مهارة علمية وعملية تواكب تطور سوق العمل.

تدريب 25 من خريجي علوم الملاحة والفضاء ببني سويف

وأضاف: تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وتهدف إلى تخريج كوادر علمية قادره على العمل بمنظومة الفضاء العربي، والإفريقي والدولي.

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في الحياة اليومية

و أوضح الدكتور منصور حسن، أن التدريب قد تضمن برنامجين الأول هو تدريب عام عن تكنولوجيا الفضاء للتعرف علي تطبيقات تكنولوجيا الفضاء المختلفة في الحياة اليومية وكيفية تصنيع الأقمار الصناعية والأنظمة الرئيسية المكونه للأقمار الصناعية ويتخلل التدريب زيارات لمعامل تصميم الأنظمة الفضائية للتعرف علي طريقة تصميم الأقمار الصناعية، وكذلك مراكز اختبار وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية ومحطات التحكم واستقبال البيانات من القمر الصناعي المصري masrSat-2 وأخيرًا مركز معالجة البيانات والصور الفضائية للتعرف علي مختلف التطبيقات والمجالات التي يمكن توفيرها من خلال بيانات الأقمار الصناعية.

تدريب 25 من خريجي علوم الملاحة والفضاء ببني سويف

د. أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة والفضاء

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن البرنامج الثاني شمل ورشة عمل ابتكار الفضاء باستخدام القمر الصناعي التعليمي Space Keys وهو برنامج تدريبي عملي يتعرف فيه المتدرب علي مراحل تصميم المهام الفضائيه بداية من المتطلبات الأساسية للمهمة الفضائيه وصولًا للمواصفات الرئيسية للقمر الصناعي،

تدريب 25 من خريجي علوم الملاحة والفضاء ببني سويف

وتابع: ثم يلى ذلك التعرف علي أنظمة القمر الصناعي ومحددات التصميم ومهام كل نظام فرعي من أنظمة القمر الصناعي وطريقة الاختبارات المختلفة للتأكد من تنفيذ كل نظام للمهام الخاصة به طبقًا للمواصفات المحددة سلفًا ثم يتم التدريب علي طريقة تشغيل القمر الصناعي وإرسال الأوامر المختلفة من المحطات الأرضية للتحكم به واستقبال البيانات المختلفة وتحليلها للتعرف علي حالة تشغيل القمر الصناعي،

وواصل: كذلك أداء بعض المهام مثل التصوير والاتصال ويتم ذلك من خلال القمر الصناعي التعليمي Space Keys والذي صمم خصيصًا ليكون منصة تعليمية يتمكن من خلالها المتدربين من التجربة العملية لتشغيل واختبار الأقمار الصناعيه بطريقة عملية ومبتكرة.