رئيس جامعة بني سويف يناقش مع السفير السعودي ملف الطلاب الوافدين

زار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مقر السفارة السعودية بالقاهرة، حيث التقي السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور منصور بن زيد الخثلان الملحق الثقافي للملكة العربية السعودية بالقاهرة والدكتور ايمن غنيم المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة.

رئيس جامعة بني سويف يلتقي السفير السعودي

وأستهل رئيس جامعة بني سويف، اللقاء بتقديم التهنئة للسفير صالح الحصيني، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة بني سويف والجامعات والمؤسسات السعودية في مختلف المجالات على الصعيد الاكاديمي والعلمي، وتطرق اللقاء الى ملف الطلاب الوافدين وطرح البرامج المختلفة والكليات المتنوعة والفريدة من نوعها لدى جامعة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة علي فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي مع مختلف الجامعات علي المستويين الإقليمي والدولي مما يسهم وبشكل فعال في الارتقاء بمكانة الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية ويجعلها بيئة خصبة لجذب اكبر عدد من الطلاب الوافدين وتطوير البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف المجالات والذي يتماشي مع رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، على عمق العلاقات المصرية السعودية وحرص الجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم العلاقات الطيبة والتعاون مع مختلف الدول العربية.

تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف والجامعات السعودية

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن استعداد الجامعة لفتح تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف والجامعات السعودية من خلال زيارات تبادلية بين أعضاء هيئة التدريس وبعثات علمية للطلاب، بالإضافة إلى إتاحة استقبال الطلاب السعوديين داخل الكليات المختلفة بجامعة بنى سويف.

وفى نهاية اللقاء أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى السفير السعودي تقديرا لجهوده المبذولة والتعاون المثمر بين الجامعة والسفارة.